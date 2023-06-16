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İsviçre'de provokatif eylem! Adalet Bakanı Tunç: Bu eylemi kınıyoruz ve lanetliyoruz

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Giriş: 16.06.2023 12:15
Güncelleme:16.06.2023 12:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'de Başkan Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan provokatif eyleme tepki gösterdi. "Eylemi kınıyoruz ve lanetliyoruz" diyen Bakan Tunç şiddet çağrısı ve nefret suçunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
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