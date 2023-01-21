İsveç’ten skandallar zinciri

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni alan Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın ırkçılık ve nefret konusunda suç dosyası kabarık çıktı. İslam düşmanının ırkçı eylemlerine göz yuman İsveç hükümeti, Paludan'ın daha önce yaptığı başvurulara da onay vermişti. Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor. İşte tüm bu olayları konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Levent Ersin Orallı ile değerlendirdik.