21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsveç'ten skandallar zinciri

İsveç'ten skandallar zinciri

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2023 14:49
Güncelleme:21.01.2023 14:49
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni alan Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın ırkçılık ve nefret konusunda suç dosyası kabarık çıktı. İslam düşmanının ırkçı eylemlerine göz yuman İsveç hükümeti, Paludan'ın daha önce yaptığı başvurulara da onay vermişti. Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor. İşte tüm bu olayları konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Levent Ersin Orallı ile değerlendirdik.
Feshane’nin restorasyonu bitmiyor
Feshane'nin restorasyonu bitmiyor
İsveç’ten skandallar zinciri
İsveç'ten skandallar zinciri
Başkan Erdoğan Bursa’da
Başkan Erdoğan Bursa'da
Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir
"Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir"
İsveç ateşle oynuyor? UID ne yapacak?
İsveç ateşle oynuyor? UID ne yapacak?
Başkan Erdoğan’dan Bursa paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli?
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli?
Jet hızıyla toplandı! Adayı kim olacak?
Jet hızıyla toplandı! Adayı kim olacak?
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Bakan Akar’dan İsveç’e tepki!
Bakan Akar'dan İsveç'e tepki!
6’lı masada cevap bekleyen sorular!
6'lı masada cevap bekleyen sorular!
İsveç ateşke oynuyor! Skandal izin
İsveç ateşke oynuyor! Skandal izin
Daha Fazla Video Göster