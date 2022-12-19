İsveç'ten FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesine ret

NATO üyeliği için Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten, skandal bir karar geldi. Stockholm yönetimi, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olan firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN