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İsveç'ten FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesine ret

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 16:20
NATO üyeliği için Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten, skandal bir karar geldi. Stockholm yönetimi, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olan firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
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