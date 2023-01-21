İsveç’teki skandal eylem iznine sert tepki: Nefret suçuna İsveç ortak olmuştur

İsveç'in Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesine Ankara'dan sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "İsveç yönetimi bu kararla nefret suçuna ortak olmuştur" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İsveç'in ateşle oynadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsveç'in nefret suçunu himaye ettiğini vurguladı.

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