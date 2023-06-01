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İsveç’te terörle mücadele yasası yürürlükte! Türkiye’nin istediği adımlar atıldı mı?

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 14:32
NATO'ya üye olmayı bekleyen İsveç'te yeni terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. Hollanda'dan A Haber muhabiri Fatih Özyar, bu yasaların kapsamını ve İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini aktardı.
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