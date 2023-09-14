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İsveç’te PKK/YPG provokasyonu! İsveç’te skandal eylem

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 11:22
İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları bir kez daha provokasyona imza attı. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açan PKK yandaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sloganlar attılar.
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