İsveç’te PKK/YPG provokasyonu! İsveç’te skandal eylem

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları bir kez daha provokasyona imza attı. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açan PKK yandaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sloganlar attılar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN