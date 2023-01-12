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İsveç'te PKK'lılardan alçak gösteri! AK Parti Sözcü Ömer Çelik: Eylem Türkiye'nin tamamına yapılmıştır

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Giriş: 12.01.2023 19:07
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar. Skandala Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik “Eylem Türkiye'nin tamamına yapılmıştır. İsveç bu duruma karşı tavır almalıdır. Eylem son derece çirkindir. Başkan Erdoğan'ın doğrudan hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur.” dedi.
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