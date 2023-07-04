İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Devlet Bahçeli'den sert tepki: Namertliktir ve soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya büyük tepki gösterdi. Bahçeli, "Kuranı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur." dedi. Bahçeli, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili de konuşurken "AYM Kandil’in düzmece mahkemesi Zillet’in arka bahçesi değildir!" ifadelerini kullandı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a da sert tepki gösteren Bahçeli, "Bebek katilini övmek de destek çıkmak da suçtur!" dedi.

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