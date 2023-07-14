İsveç’in NATO’ya üyelik süreci | TBMM’de süreç nasıl olacak? ABD’ye Kongre göndermesi

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Protokol önce Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Son karar Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Peki milletvekilleri nasıl bir yol izleyecek? İşte o açıklamalar…

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