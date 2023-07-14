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İsveç’in NATO’ya üyelik süreci | TBMM’de süreç nasıl olacak? ABD’ye Kongre göndermesi

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 10:50
İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Protokol önce Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Son karar Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Peki milletvekilleri nasıl bir yol izleyecek? İşte o açıklamalar…
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