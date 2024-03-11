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İsveç’in NATO’ya katılımı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 13:27
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç’in NATO’ya katılımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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