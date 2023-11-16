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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 10:16
İsveç'e NATO yolunu açacak düzenleme meclis gündemine sunuldu. Peki ayrıntılar neler? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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