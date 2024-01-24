İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis’te kabul edildi! Başkan Erdoğan İsveç imzasını ne zaman atar?

İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylandı. Ancak yürürlüğe girmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Süreci A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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