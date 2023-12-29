29 Aralık 2023, Cuma
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İsveç’in NATO üyeliğine vize çıkacak mı? Türkiye ilk adımı attı sıra ABD’de
İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmiş ve son adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilmişti. Türkiye'nin attığı bu adım sonrası şimdi gözler F-16 satışına ilişkin ABD'ye çevrildi. Dışişleri komisyon üyeleri, 2024 yılının ilk günlerinde ABD’ye giderek senatörlerle konuya ilişkin görüşmeler yapacak.