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İsveç’in NATO üyeliğine vize çıkacak mı? Türkiye ilk adımı attı sıra ABD’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 08:43
Güncelleme:29.12.2023 08:44
İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmiş ve son adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilmişti. Türkiye'nin attığı bu adım sonrası şimdi gözler F-16 satışına ilişkin ABD'ye çevrildi. Dışişleri komisyon üyeleri, 2024 yılının ilk günlerinde ABD’ye giderek senatörlerle konuya ilişkin görüşmeler yapacak.
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