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İsveç'in NATO üyeliğine onay süreci nasıl işleyecek? Meclis süreci ne zaman başlayacak?

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 13:14
Türkiye İsveç ve NATO arasındaki üçlü görüşmeden uzlaşma çıktı. İsveç'in NATO'ya katılım protokülü TBMM gündemine gelecek. Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntıları A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.
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