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İsveç'in iade ettiği PKK'lı Mahmut Tat adliyeye sevk edildi! Hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası var

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 13:24
Güncelleme:03.12.2022 13:25
İsveç NATO üyeliği kapsamında Türkiye'ye karşı ilk somut adım attı. Hakkında hapis cezası bulunan PKK’lı Mahmut Tat, Türkiye'ye iade edildi. O terörist adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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