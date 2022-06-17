17 Haziran 2022, Cuma
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İsveç’in göbeğindeki Kandil görüntülemmişti! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki terör propagandası hakkında açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girmişti. Örgüt birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösterildiği gözler önüne serilmişti. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda" ifadelerini kullandı.