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İsveç’in göbeğindeki Kandil görüntülemmişti! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 13:58
Güncelleme:17.06.2022 14:01
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki terör propagandası hakkında açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girmişti. Örgüt birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösterildiği gözler önüne serilmişti. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda" ifadelerini kullandı.

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