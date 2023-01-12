İsveç'in göbeğinde büyük skandal! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Teröristlere müdahale edilmesi gerekirken izlediler!

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar. Skandala Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert tepki gösterdi. Bozdağ "İsveç hükümetini kınıyorum. Teröristlere müdahale edilmesi gerekirken izlediler. İsveç'i sözünü tutmaya davet ediyorum. Bu görüntüler Türkiye İsveç ilişkilerine zarar verdi." şeklinde konuştu.