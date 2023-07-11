İsveç’e NATO vizesi: Devlet Bahçeli: Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Bahçeli, konuşmasında memur ve emeklilere yapılan zamlara değindi. Emekliler için seyyanen zam çağrısında bulunan Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." dedi. İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda da açıklama yapan Bahçeli, "İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır." ifadelerini kullanırken; "Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım." dedi.

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