11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsveç’e NATO vizesi: Devlet Bahçeli: Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım

İsveç’e NATO vizesi: Devlet Bahçeli: Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2023 11:28
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Bahçeli, konuşmasında memur ve emeklilere yapılan zamlara değindi. Emekliler için seyyanen zam çağrısında bulunan Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." dedi. İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda da açıklama yapan Bahçeli, "İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır." ifadelerini kullanırken; "Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım
"Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım"
Bahçeli’den emeklilere zam teklifi
Bahçeli'den emeklilere zam teklifi
NATO toplantısının güvenliği Türk uçaklarında
NATO toplantısının güvenliği Türk uçaklarında
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe açıldı!
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe açıldı!
ABD’den flaş “F-16” açıklaması
ABD’den flaş “F-16” açıklaması
Türkiye’nin başarısı! Anlamayana ders olacak
Türkiye'nin başarısı! Anlamayana ders olacak
İsveç kararı dünya basınında
İsveç kararı dünya basınında
’Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular’
'Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular'
Sel felaketi sonrası Bartın!
Sel felaketi sonrası Bartın!
NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi
NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi
Bakan Yusuf Tekin’den A Haber’e açıklamalar
Bakan Yusuf Tekin'den A Haber'e açıklamalar
Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
"Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı"
Daha Fazla Video Göster