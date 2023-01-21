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İsveç'e Kur'an Kerim'i yakma tepkisi! Bahçeli: Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek bir rezalettir

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Giriş: 21.01.2023 15:44
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç’in Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin vermesine sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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