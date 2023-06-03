İsveç yükümlülüklerini yerine getirecek mi? PKK yandaşları gösteri planlıyor

İsveç NATO'ya üye olmaya hazırlanırken ülkede yeni terör yasası yürürlüğe girdi. Ancak buna rağmen PKK yandaşları Stocholm'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor. Öte yandan ülke basını, yasayla ilgili hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. Yeni yasanın belirsiz olduğunu yazan İsveç gazeteleri, yasanın 'terör söylemini' cezalandırmadığı görüşünde. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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