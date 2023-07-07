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İsveç verilen sözleri tutacak mı? Türkiye'yi ikna için yarışa girdiler

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 11:26
Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vetosunun kalkması için gözler 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde. Dünya basını, ABD lideri Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'yi ikna etmek içi resmen çılgınca bir yarışa girdiğini ifade etti.
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