İsveç verilen sözleri tutacak mı? Türkiye'yi ikna için yarışa girdiler

Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vetosunun kalkması için gözler 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde. Dünya basını, ABD lideri Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'yi ikna etmek içi resmen çılgınca bir yarışa girdiğini ifade etti.

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