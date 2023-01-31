31 Ocak 2023, Salı
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında ikili ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'İki NATO müttefiki olarak savunma işbirliğimizi geliştirmemiz son derece normal' dedi. Çavuşoğlu İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili ise 'Bir taraftan iki ülkenin güvenlik endişelerini anlarken Türkiye'nin güvenlik endişesinin karşılanmaması kabul edilemez' dedi.