İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya geliyor! İşte başkent Ankara'nın gündemi

Başkan Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve Sporcularını Kabul edecek. İsveç ve Finlandiya heyetleri bugün Ankara'ya geliyor. Başkent Ankara'nın gündemin A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.

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