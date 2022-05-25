25 Mayıs 2022, Çarşamba
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İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya geliyor! İşte başkent Ankara'nın gündemi
Başkan Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve Sporcularını Kabul edecek. İsveç ve Finlandiya heyetleri bugün Ankara'ya geliyor. Başkent Ankara'nın gündemin A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.