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İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya geliyor! İşte başkent Ankara'nın gündemi

A Haber
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Giriş: 25.05.2022 08:53
Başkan Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve  Sporcularını Kabul edecek. İsveç ve Finlandiya heyetleri bugün Ankara'ya geliyor. Başkent Ankara'nın gündemin A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
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