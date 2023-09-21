21 Eylül 2023, Perşembe
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İsveç PKK’lı teröristi iade etmeyecek! Teröristi neden Türkiye’ye vermiyor
İsveç'te Yüksek Mahkeme, PKK/YPG için haraç toplamaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişinin hapis cezasını onadı. Ancak cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kararını iptal etti. Skandal kararın gerekçesi ise henüz açıklanmadı.