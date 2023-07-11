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İsveç kararı dünya basınında

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Giriş: 11.07.2023 09:10
Türkiye-İsveç-NATO toplantısının sonuçları Avrupa basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği açıklaması, Avrupa basınında "son dakika" gelişmesi olarak geniş yer buldu.
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