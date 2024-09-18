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İsveç ile "Güvenlik Mekanizması" toplantısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 09:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveçli mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak. İki ülke dışişleri bakanları ilk kez düzenlenecek "Güvenlik Mekanizması Toplantısı"na başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi ise terörle mücadele. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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İsveç ile Güvenlik Mekanizması toplantısı
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