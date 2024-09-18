18 Eylül 2024, Çarşamba
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İsveç ile "Güvenlik Mekanizması" toplantısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveçli mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak. İki ülke dışişleri bakanları ilk kez düzenlenecek "Güvenlik Mekanizması Toplantısı"na başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi ise terörle mücadele. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.