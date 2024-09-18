İsveç ile "Güvenlik Mekanizması" toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveçli mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak. İki ülke dışişleri bakanları ilk kez düzenlenecek "Güvenlik Mekanizması Toplantısı"na başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi ise terörle mücadele. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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