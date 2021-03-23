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İstinaf onadı karar Yargıtay'da! Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı?

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Giriş: 23.03.2021 11:30
Güncelleme:23.03.2021 11:50
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na İstanbul'da yargılandığı davalardan verilen 5 ayrı suçtaki hapis cezalarından birinin bozulmasını, 4 suçtan aldığı cezaların ise onanarak 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin incelemesinin ardından temyiz dosyası karara bağlanacak.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İSTİNAF ONADI, KARAR YARGITAY'DA

Dosyanın İstinaf Mahkemesi'ne taşınmasının ardından, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliği ile onadı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Avukatların duruşmalı inceleme talebini reddeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğname hazırlayarak dosyayı temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

4 SUÇTAN CEZALARI ONANSIN

Tebliğnamede, Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasının onanmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının ise bozularak suçun "suçu ve suçluyu övme" yönünden incelenmesi gerektiğini belirtti. Dosyayla ilgili son kararı temyiz kararını görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.

TUTUKLANACAK MI ?

Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasının ardından en merak edilen soru, 'Cezaevine girecek mi?' oldu. Kaftancıoğlu 4 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldığı taktirde verilen cezanın 6 yılı geçmesi nedeniyle tutuklanmasının öngörüldüğü öğrenildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin vereceği kararının ardından durum netlik kazanacak.

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