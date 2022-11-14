İstiklal’de bombalı terör saldırı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’dan flaş açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Türkiye’yi terörle sınayanlar emellerine ulaşamayacak." dedi. Yanık, "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak, hesap verecekler." ifadelerini kullandı.

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