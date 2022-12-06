İstiklal Caddesi'ne kanlı saldırıda yeni gelişme! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombanın yapımıyla ilgili bilgiyi ilk kez paylaştı

Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı'nda İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırı hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstiklal Caddesi’ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini burada size söyleyebilirim. Teker teker tarif edildiğini Hacı kod adlı Amerika’ya bağlı PKK/PYD terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren hem bombayı imal edeni cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri mevcut. Devlet dedikodu yapmaz, bilgi ile çalışır. İlk verilen ifadelerdeki ’Ben bunu çikolata paketi sanıyordum’ sözleri gerçeği yansıtmıyor. Olayın bütün ayrıntıları teşkilatımız tarafından kayıtlara geçirilmiştir. Aciz değiliz, hiçbir işi de açıkta bırakmayız” dedi.