15 Kasım 2022, Salı
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İstiklal Caddesi'nde kanlı saldırı! Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ilk işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.