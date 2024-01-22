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İstiklal Caddesi saldırısı davası! Bombalı saldırı davasında 36 sanık hakim karşısına çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 11:22
13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği istiklal caddesindeki bombalı saldırı davası devam ediyor. 36 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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