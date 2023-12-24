İstifalarla sarsılan İYİ Parti’de yeni kriz! Vural ile Özkan arasında ahlak kavgası

CHP ile ittifak yapmama kararı sonrası peş peşe istifalarla sarsılan İYİ Parti'de şimdi de ahlak kavgası çıktı. Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, partiden istifa eden İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı hedef aldı, "Muharrem Erkek'in adaylığını biliyordu. Çanakkale teşkilatını istifaya çağırdı" dedi. Vural'a yanıt veren Özkan ise "Oğlunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam edecek mi? diye sordu.

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