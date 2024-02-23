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İstifa eden İYİ Partililer neden CHP’de? CHP kulislerinde neler konuşuluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 11:03
Aday listeleri YSK’ya verildi ama muhalefette tartışmalar bitmedi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündemini değerlendirdi.
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