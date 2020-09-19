İstenmeyen mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Türkiye'de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Şikayetlerin 500 bini geçmesi Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi. Yeni yapılan düzenlemeye göre vatandaşın onayı olmadan artık ticari mesaj gönderilemeyecek. İleti Yönetim Sistemi (İYS) 1 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.