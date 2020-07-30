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İşte Yunanistan'ın Türkiye'den sipariş ettiği o İHA'lar...

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Giriş: 30.07.2020 16:01
Güncelleme:30.07.2020 16:22
Yunanistan, Türkiye'de özel bir şirket tarafından üretilen insansız hava araçlarından (İHA) 50 adet sipariş etti. O şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Yunanistan'ın sipariş ettiği İHA'ların özelliklerini A Haber canlı yayınında anlattı. Ramazan Almaçayır'ın konuğu olan Başbuğ, "Teklif sadece Yunanistan'dan değil bütün dünya ve Avrupa ülkelerinden talep gelmekte... Salgın sürecinden bu yana Yunanistan ile görüşmelerimiz sürüyor, henüz resmi bir anlaşma yapılmadı ama imza aşamasındayız. İHA'ların tamamı yazılımları dahil Türk mühendisler tarafından yapılmıştır." dedi.

Yunanistan'ın dışında Çin ve Sri Lanka gibi ülkelerle de görüşmelerin sürdüğünü ifade eden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, ürünlerimizin tamamı Türkiye adına tescillidir.

"DÜNYADA TEK ÜRÜN"

Ürünlerin terörle mücadele kullanıldığı gibi maden aramalarında gibi çeşitli alanlarda da kullanılabildiğini söyleyen Başbuğ, "Ürünümüz dünyada tek üründür. Bütün ülkelere satışı gerçekleştirilebilir, bizim için bir sakıncası yoktur. Yurt dışından askeri bir sipariş gelirse Bakanlığımızın izni ve yetkisiyle satışlarımızı gerçekleştirebiliriz. Biz ürünlerimizi ihraç etmeye hazırız. Dünya bizim geldiğimiz bu seviyeye şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Yunanistan'ın Türkiye'den sipariş ettiği o İHA'lar...
İşte Yunanistan'ın Türkiye'den sipariş ettiği o İHA'lar...
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