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İşte YSK'nın deprem bölgesi raporu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 14:45
6 Şubat depremlerinden sonra felaketten etkilenen illerde çalışma yürüten Yüksek Seçim Kurulu, rapor yazımını tamamladı. O raporu Mehmet Sabri Uğurbaş Ankara’dan aktardı.
İşte YSK’nın deprem bölgesi raporu
İşte YSK'nın deprem bölgesi raporu
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