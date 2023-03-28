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İşte yeni seçim sisteminin şifreleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2023 15:31
Türkiye ilk kez yüzde 7 barajlı D'hondt sistemiyle seçime gidiyor. Bu seçimin diğer seçimlerden farkı ne? Yeni sistemin şifrelerini A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
İşte yeni seçim sisteminin şifreleri
İşte yeni seçim sisteminin şifreleri
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