02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte yanan uçaktaki yolcuların tahliye anı!

İşte yanan uçaktaki yolcuların tahliye anı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2024 12:56
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 367 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte yanan uçaktaki yolcuların tahliye anı!
İşte yanan uçaktaki yolcuların tahliye anı!
Yangında tahliye büyük başarı
"Yangında tahliye büyük başarı"
Brıcs’te genişleme sürüyor!
Brıcs'te genişleme sürüyor!
İstanbul merkezli Mossad operasyonu!
İstanbul merkezli Mossad operasyonu!
Tokyo Havalimanı pistinde alarm!
Tokyo Havalimanı pistinde alarm!
2024 yılında kaç kamu personeli alınacak?
2024 yılında kaç kamu personeli alınacak?
Kapıda fiyat dönemi başladı!
Kapıda fiyat dönemi başladı!
Yerel seçim süreci başladı!
Yerel seçim süreci başladı!
2024’te hangi düzenlemeler olacak?
2024'te hangi düzenlemeler olacak?
Hangi parti hangi sırada yer alacak?
Hangi parti hangi sırada yer alacak?
A Haber Malatya’da olay yerinde!
A Haber Malatya’da olay yerinde!
Sahil güvenlik Ege’de devriyede!
Sahil güvenlik Ege'de devriyede!
Daha Fazla Video Göster