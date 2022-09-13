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İşte ucuz daireler böyle olacak! A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 13.09.2022 14:41
Dar gelirli aileler için 250 bin konut satışa çıkacak. Konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek. Konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak. Evler sıfır atığa, enerji verimliliğine uyumlu inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi'nin örnek sosyal konut dairesini A Haber görüntüledi.
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