11 Mart 2023, Cumartesi
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İşte Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Kandil şimdiden bakanlık hayali kurmaya başladı
Altılı Masa koltuk umutlarını terör örgütünün Meclis şubesi HDP’ye bağladı. HDP’nin Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan ‘Tutum Belgesi’nin güdümüne girmek üzereler. Kandil ise şimdiden bakanlık düşleri kurmaya başladı.