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İşte Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Kandil şimdiden bakanlık hayali kurmaya başladı

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Giriş: 11.03.2023 10:59
Altılı Masa koltuk umutlarını terör örgütünün Meclis şubesi HDP’ye bağladı. HDP’nin Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan ‘Tutum Belgesi’nin güdümüne girmek üzereler. Kandil ise şimdiden bakanlık düşleri kurmaya başladı.
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