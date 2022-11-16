16 Kasım 2022, Çarşamba
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İşte Türkiye'nin sınır ötesi operasyonda ilk önceliği! Askerimiz kısa sürede temizleyebilir diyerek A Haber'de duyurdu
İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısı sonrasında Türkiye'nin sınır ötesine yapabileceği operasyon ihtimaline yönelik Akademisyen Eray Güçlüer A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güçlüer olası operasyon kararında Türkiye'nin nereye operasyon düzenleyeceğini açıklarken "Emir verildiğinde askerimiz bu bölgeyi kısa sürede temizler." dedi. İşte detaylar...