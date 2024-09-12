İşte Türkiye'nin konuşacağı o röportaj! Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi A Haber'de

Narin'in gözaltına alınmayan tek ağabeyi Baran Güran A Haber'e konuştu. Baran Güran, "O gün hiçbirimiz köyde değildik. Hiçbirimiz bir şeyi net olarak bilmiyoruz. Amcam da olsa, en yakınım da olsa kimin en ufak bir tırnağı varsa yakalansın. Kimin bir tırnak kadar parmağı varsa o cezalandırılsın. Ben kimseyi savunmuyorum. Bu herkes için geçerli. Eğer benim bacımı öldürdülerse cezalarını çeksinler." dedi.