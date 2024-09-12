12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İşte Türkiye'nin konuşacağı o röportaj! Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi A Haber'de

İşte Türkiye'nin konuşacağı o röportaj! Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2024 17:47
Narin'in gözaltına alınmayan tek ağabeyi Baran Güran A Haber'e konuştu. Baran Güran, "O gün hiçbirimiz köyde değildik. Hiçbirimiz bir şeyi net olarak bilmiyoruz. Amcam da olsa, en yakınım da olsa kimin en ufak bir tırnağı varsa yakalansın. Kimin bir tırnak kadar parmağı varsa o cezalandırılsın. Ben kimseyi savunmuyorum. Bu herkes için geçerli. Eğer benim bacımı öldürdülerse cezalarını çeksinler." dedi.
Narin’in gözaltına alınmayan ağabeyi A Haber’de
Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi A Haber'de
Görüntüler ve ifadelerdeki çelişkiler
Görüntüler ve ifadelerdeki çelişkiler
İşte Ayşenur’un katledildiği günün görüntüleri
İşte Ayşenur'un katledildiği günün görüntüleri
Salim Güran WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Salim Güran WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
12 Eylül darbesine giden süreç
12 Eylül darbesine giden süreç
Başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi
"Başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi"
Anne ve ağabeye çapraz sorgu
Anne ve ağabeye çapraz sorgu
Kriminal telefonu incelemeye aldı
Kriminal telefonu incelemeye aldı
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler A Haber’de
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler A Haber'de
Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri
Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri
Narin’in amcası A Haber’e konuştu
Narin'in amcası A Haber’e konuştu
MSB’den ’kılıçlı yemin töreni’ ile ilgili açıklama!
MSB'den 'kılıçlı yemin töreni' ile ilgili açıklama!
Daha Fazla Video Göster