31 Mart 2022, Perşembe
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İşte Türkiye’nin Koca Yusuf’u! 10. A400M TSK envanterine girdi
A400m, namı diğer Koca Yusuf... Dünyanın en büyük asgari kargo uçaklarından biri. Türkiye bu uçaklardan toplam 10 adet sipariş etti. 10'uncu ve son 'Koca Yusuf'da TSK'nın envantere girdi. Böylece Türkiye, konsorsiyumda A400M filosunu tamamlayan ilk ülke oldu.