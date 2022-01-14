İşte Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi

MİLGEM projesi ile denizlerdeki gücüne güç katan Türk donanması tarihi bir adım daha atıyor. Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi göreve hazırlanıyor. Gemi uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek. İşte Ufuk Korveti…

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