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İşte Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısı | Mayıs ayında 22 terör eylemi engellendi

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Giriş: 03.06.2022 12:23
Aylık düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 763 bin 652 kişi olduğunu söyledi. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının ise 505 bin 190 rakamına ulaştığını duyurdu. Öte yandan Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapıldığını belirtti. Bu çerçevede mayıs ayında 22 terör eyleminin engellendiğini açıkladı. Operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirildi.
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