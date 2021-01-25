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İşte Türk ve Yunan arasındaki görüşmeden ilk kareler

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Giriş: 25.01.2021 15:53
Güncelleme:25.01.2021 15:55
Son dakika haberine göre Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerde diyalog, iş birliği ve çözümden yana kararlı. İki ülke arasındaki istikşafi görüşmeler, 5 yıl aradan sonra İstanbul'da yapıldı. İşte Türk ve Yunan arasındaki görüşmeden ilk kareler...

Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerde diyalog, iş birliği ve çözümden yana kararlı. İki ülke arasındaki istikşafi görüşmeler, 5 yıl aradan sonra İstanbul'da yapıldı.

İstikşafi görüşmeler için Türk ve Yunan heyetleri, Beşiktaş'taki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Yunan heyetinin başkanlığını, Kıdemli Büyükelçi Pavlos Apostolidis yürüttü.

Türkiye 61'inci tur istikşafi görüşmelerinde, Yunanistan ile tüm sorunların ele alınmasını, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırılmasını istiyor.

İki ülke arasında 5 yıl sonra yapılan istikşafi görüşmeler sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etmiş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "iyimserlik ve öz güvenle" bir araya gelmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

İşte Türk ve Yunan arasındaki görüşmeden ilk kareler
İşte Türk ve Yunan arasındaki görüşmeden ilk kareler
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