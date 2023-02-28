28 Şubat 2023, Salı
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İşte TOKİ'nin 20 yıllık deprem çalışmaları
Türkiye Kahramanmaraş depremi ile asrın felaketini yaşarken, yıkılan binalar yürekleri burktu. Dikkat çeken bir detay ise TOKİ'nin yaptığı evlerin sağlamlığı oldu. Peki TOKİ 20 yılda ne yaptı. İşte TOKİ'nin imza attığı deprem projeleri.