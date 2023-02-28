28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte TOKİ'nin 20 yıllık deprem çalışmaları

İşte TOKİ'nin 20 yıllık deprem çalışmaları

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 15:42
Türkiye Kahramanmaraş depremi ile asrın felaketini yaşarken, yıkılan binalar yürekleri burktu. Dikkat çeken bir detay ise TOKİ'nin yaptığı evlerin sağlamlığı oldu. Peki TOKİ 20 yılda ne yaptı. İşte TOKİ'nin imza attığı deprem projeleri.
İşte TOKİ’nin 20 yıllık deprem çalışmaları
İşte TOKİ'nin 20 yıllık deprem çalışmaları
EYT mesaisi bugün başlıyor
EYT mesaisi bugün başlıyor
Cumhur İttifakı halkının yanında!
Cumhur İttifakı halkının yanında!
Bakan duyurdu! Binalara 2. inceleme
Bakan duyurdu! Binalara 2. inceleme
İYİ Parti’den AK Parti’ye ziyaret
İYİ Parti'den AK Parti'ye ziyaret
Asrın felaketinde 23. gün!
Asrın felaketinde 23. gün!
6’lı koalisyonun karar vermesi 11 toplantı sürdü!
6'lı koalisyonun karar vermesi 11 toplantı sürdü!
28 Şubat lekesi 26 yaşında
28 Şubat lekesi 26 yaşında
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu mu?
6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu mu?
Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma!
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma!
Daha Fazla Video Göster