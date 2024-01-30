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İşte terörle mücadelede 2023 yılının Z raporu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 09:27
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023 yılında ülke genelinde düzenlenen operasyon ve gözaltı sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.
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