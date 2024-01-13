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İşte teröristlerin vurulduğu an

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Giriş: 13.01.2024 14:54
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
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