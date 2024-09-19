19 Eylül 2024, Perşembe
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İşte teröristbaşı Gülen’in son hali!
FETÖ'deki iç savaş sonrası kaçırılan izine Pocono'da rastlanan elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Fetullah Gülen'in halinin bitik vaziyetinin perişan olduğu gözlemlendi. Yüzündeki şişlikler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler A Haber'de...