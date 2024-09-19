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İşte teröristbaşı Gülen’in son hali!

İşte teröristbaşı Gülen’in son hali!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 01:27
FETÖ'deki iç savaş sonrası kaçırılan izine Pocono'da rastlanan elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Fetullah Gülen'in halinin bitik vaziyetinin perişan olduğu gözlemlendi. Yüzündeki şişlikler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler A Haber'de...
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İşte teröristbaşı Gülen’in son hali!
İşte teröristbaşı Gülen’in son hali!
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